Würstel famosissimi ritirati dal mercato: attenti alla salute se li avete acquistati

Nessuno avrebbe mai pensato che è una situazione del genere sarebbe potuta effettivamente accadere, soprattutto in Italia dove i controlli da parte del ministero della salute sono spesso fin troppo ferri. Stando a quanto riportato infatti alcuni wurstel sarebbero stati ritirati ufficialmente dal mercato a causa della mancata segnalazione della presenza di un allergene in particolare. In tanti sarebbero dunque attualmente allarmati.

Würstel Fiorucci ritirati improvvisamente dal mercato: il richiamo è scattato per un lotto in particolare, il ministero allerta tutti

Questo almeno è quanto si legge all’interno dell’ultima nota da parte del ministero della salute che ha diffuso recentemente l’allerta. Nello specifico i wurstel ritirati sono i Fiorucci Suillo, i quali vengono venduti in tantissimi supermercati italiani ormai da diverso tempo. L’alimento che viene coinvolto, il quale contiene al suo interno carne di maiale Suillo, viene prodotto ufficialmente dall’azienda Cesare Fiorucci Spa. Il tutto avviene all’interno dello stabilimento di Santa Palomba, con marchio di identificazione CE IT 272 L. sarebbe uno in particolare il lotto interessato all’interno del quale sarebbe presente un allergene che non sarebbe stato segnalato all’interno dell’etichetta. Proprio per questo motivo il ministero della salute ha ritenuto opportuno, in via precauzionale, propendere per il richiamo ufficiale.

Il prodotto di cui si parla viene venduto sistematicamente all’interno di confezioni da 250 g, le quali possiedono il numero di identificazione del lotto 02441. Il ritiro dal mercato è avvenuto a causa anche della possibile presenza di proteine delle uova. La situazione verrà comunque costantemente monitorata al fine di scongiurare qualsiasi problema.