Prodotti ritirati dal mercato: attenti agli spinaci, decine di persone in ospedale

Stare tanto attenti a quello che si mangia è fondamentale soprattutto al giorno d’oggi. Ovviamente bisogna stare attentissimi anche ai richiami da parte del ministero della salute, il quale proprio durante gli ultimi giorni ha proceduto con il ritiro di alcune partite di spinaci.

Sono stati tanti quindi i prodotti ritirati dal mercato per via di un’intossicazione che avrebbe colpito diverse persone in Campania. L’allarme si sarebbe diffusa durante le scorse settimane, soprattutto per quanto riguarda il lotto di spinaci appartenente al celebre marchio “Il Gigante“.

Prodotti ritirati dal mercato improvvisamente: gli spinaci venduti in Campania hanno portato tante persone in ospedale, non si trattava della mandragola

Il particolare lotto che proverebbe da Avezzano e che sarebbe stato venduto in Campania avrebbe portato all’intossicazione di un numero superiore alle 10 persone, tutte finite in ospedale. Come prima ipotesi era stata avanzata quella che la partita di spinaci fosse arrivata sul mercato campano con all’interno anche la mandragola. La pianta, molto simile a quella degli spinaci, sarebbe in grado di intossicare le persone ma senza particolari conseguenze. Sarebbero però emersi nuovi dettagli.

Ad intervenire è stato il presidente della commissione regionale agricoltura Francesco Emilio Borrelli, il quale ha parlato dell’audizione tenuta durante i giorni scorsi da cui è emerso un nuovo elemento in atteso che avrebbe evidenziato come la mandragola non centrasse nulla con la problematica venuta fuori. Si tratterebbe infatti potenzialmente dello stramonio. Tutti gli enti preposti e le associazioni dei consumatori e degli agricoltori avrebbero fatto appunto delle verifiche tutti insieme aggiornandosi gradualmente. Si avranno informazioni già durante i prossimi giorni per le conferme.