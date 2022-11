I progetti fan-made spesso nascono per l’amore che gli autori provano verso un film o un libro e sono pensati per essere fruiti da altri appassionati. Siamo certi che questo stesso processo creativo ha portato Krenautican a realizzare Jurassic Park Operations.

Il titolo nasce con l’intenti di riportare tutti i fan del primo film della saga giurassica direttamente dove tutto è iniziato. Verremo proiettati direttamente nel 1993 su Isla Nublar, poche ore prima del famoso incidente del Jurassic Park.

Come è possibile ammirare dal trailer di lancio, impersoneremo uno dei responsabili del parco impegnato operazioni di normale manutenzione. Tuttavia, a causa del sabotaggio, i sistemi del parco verranno manomessi causando la fuga di tutti gli animali.

Jurassic Park Operations si preannuncia come il uno dei giochi dedicati alla saga giurassica più ispirati e coinvolgenti mai visti

Ed è proprio all’interno di questo parco diventato improvvisamente pericoloso che si snoderà la storia di Jurassic Park Operations. Lo sviluppatori Krenautican ha cercato di ricreare i luoghi iconici visti nel film di Steve Spielberg unendoli ad ambientazioni inedite nate dalla sua fantasia o ispirate dai libri di Michael Crichton.

Jurassic Park Operations è sviluppato in Dreams, uno strumento creativo sviluppato da Media Molecule nel 2020. Attraverso un editor pensato appositamente, è possibile creare scenari, personaggi e veicoli e tutto ciò che si ha in mente. Il tool può essere utilizzato per realizzare immagini statiche, in movimento o per animare perfino i videogiochi.

Il lavoro ha dell’incredibile e i circa due minuti del trailer non rendono assolutamente giustizia al lavoro svolto dallo sviluppatore. Il titolo è ancora in fase di sviluppo e nuovi contenuti certamente arriveranno nei prossimi mesi. Il titolo è disponibile su PlayStation 5 e 4 in forma totalmente gratuita.