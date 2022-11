Animal Shelter Simulator è un nuovo titolo simulativo pensato per tutti gli amanti degli animali. La dinamica del titolo è basata sulla gestione di un rifugio per cani e gatti e permetterà di curare i piccoli cuccioli oltre a mandare avanti l’attività nel miglior modo possibile.

Il debutto del gioco è atteso per il 25 novembre per Xbox One e Xbox Series X|S. L’obiettivo dei giocatori sarà quello di offrire la miglior casa possibile agli amici pelosi. Il gameplay, inoltre, è strutturato per permettere di avere una vasta scelta.

Sarà possibile espandere la struttura o organizzare shooting per aumentare la popolarità del rifugio. Un aspetto fondamentale sarà l’interazione con i cuccioli in quanto bisognerà diventare il loro migliore amico.

Per questo bisognerà sfamarli, curarli e giocarci. Tuttavia, non sarà sempre facile in quanto gli sviluppatori hanno cercato di variare queste dinamiche per rendere il gioco più impegnativo. Ogni animale avrà dei tratti caratteriali diversi e specifici indicatori relativi alla salute e all’umore.

Compiere determinate azioni al momento sbagliato porterà a far variare in peggio gli indicatori, rendendo l’animale più scontroso. Agire nel modo corretto, invece, lo renderà più docile e porterà a fidarsi maggiormente.

Il titolo è inizialmente arrivato su PC lo scorso marzo e ha ricevuto recensioni estremamente positive. Su Steam, il gioco conta l’84% di recensioni positive su un totale di circa 1.200.Con il debutto su console Microsoft si aprirà una nuova era per Animal Shelter Simulator per ampliare la propria base di utenza.

Infatti, a partire dal primo trimestre del 2022, il gioco arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il titolo è sviluppato dallo studio polacco Games Incubator mentre la produzione è curata da Ultimate Games.