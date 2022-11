Il direttore creativo di Santa Monica Studio, Cory Barlog, in una recente intervista ha parlato della serie di giochi God of War. Il franchise è tornato agli onori della cronaca con gli ultimi due capitoli che vedono Kratos impegnato nella sua battaglia contro gli dei della mitologia Norrena.

Come confermato da Cory Barlog, Ragnarok non rappresenterà la chiusura definitiva delle vicende di Kratos e suo figlio Atreus. Il direttore artistico ha sottolineato come la storia ambientata in Scandinavia è giunta a conclusione ma non il loro arco narrativo più ampio.

Questa indicazioni lasciano intendere come i Santa Monica Studio stiano già lavorando al nuovo capitolo di God of War. Infatti, rispondendo ad una domanda di un fan, Cory Barlog riporta un preciso evento avvenuto nel gioco del 2018 che lascia intendere come la storia possa continuare anche dopo Ragnarok.

Il nuovo capitolo di God of War potrebbe già essere ad un ottimo stadio di produzione stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori

All’interno del gioco è presente un dialogo tra Kratos, Atreus e Freya i quali discutono di Jormy [Jormungandr] mentre guida la gondola prima di andare ad Alfheim. Inoltre, il personaggio di Jormy appare un giorno e nessuno si spiega il perché. Queste vicende sono poi spiegate in Ragnarok, attraverso i poteri di Loki.

Tuttavia, Cory Barlog chiude la propria intervista con una frase che lascia ben sperare. In riferimento a Jormy spiega che il modo in cui sia tornato indietro nel tempo “è una storia per un altro gioco“.

Considerando che non si tratta della prima volta che il direttore artistico di Santa Monica Studio si lascia andare in indiscrezioni più o meno importanti, possiamo prendere questa dichiarazione come una conferma. Il nuovo capitolo di God of War potrebbe essere già in lavorazione, anzi potrebbe essere già ad un ottimo stadio di sviluppo.



Per il momento dobbiamo considerare che non ci sono certezze in merito e quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.