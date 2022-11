Il mondo è bello perché è vario, c’è chi ama dormire con la luce accesa e chi invece preferisce riposare in un’atmosfera simile a quella di un sotterraneo. Presto dobbiamo deludere una delle due categorie, perché mentre l’altra sta facendo la cosa giusta, ce n’è una che invece sta rischiando la propria salute per una sciocchezza.

Dormire: stai attento a come riposi, potresti rischiare grosso

Se appartenete alla cerchia di persone che odia dormire al buio, dovete sapere che le luci accese durante la notte, così come i dispositivi e le tv, sono piuttosto dannose.

Secondo quanto riportato dagli esperti della Northwestern Medicine, anche una minima quantità di luce può influire sulla funzione cardiovascolare mentre si dorme e aumenta la resistenza all’insulina quando si ci sveglia.

Ciò che quindi emerge dallo studio è che “una sola notte di esposizione a un’illuminazione moderata della stanza durante il sonno può compromettere il glucosio e la regolazione cardiovascolare, che sono fattori di rischio per malattie cardiache, diabete e sindrome metabolica“, ha dichiarato il Dr. Phyllis Zee, della Northwestern University School of Medicine e autore principale dello studio su PNAS.

“È importante che le persone evitino o riducano al minimo la quantità di esposizione alla luce durante il sonno”, si è raccomandato Zee. Quando dormiamo la nostra frequenza cardiaca cala per poi risalire durante la mattina con l’esposizione alla luce solare per via del sistema nervoso simpatico. In alcuni casi sembrerebbe addirittura che esporsi alla luce mentre si dorme porti segni di insulino-resistenza al risveglio. Insomma, la cosa migliore da fare è spegnere tutte le luci mentre si riposa.