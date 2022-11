Cos’è la scatola nera? Si tratta di un dispositivo che ha come compito quello di registrare informazioni. Spesso la sua utilità viene associata alle automobili o agli aerei di linea, in particolar modo quando si devono scoprire le cause degli incidenti in cui sono coinvolti. Tuttavia, pare che questo famoso dispositivo potrà essere utilizzato per registrare la cosiddetta fine del mondo.

L’orologio dell’apocalisse è una metafora per indicare quando avverrà la catastrofe globale. Inizialmente nacque per rilevare i pericoli riguardanti gli armamenti nucleari nel periodo di guerra fredda. Oggi invece viene adoperato per rilevare varie minacce altrettanto disastrose, come possono essere quelle ambientali.

Scatola nera e fine del mondo: cosa succederà?

Allo stato attuale, l’orologio dell’apocalisse segna 100 secondi alla fine del mondo. Cosa verrà lasciato a chi viene dopo di noi? Questa domanda è stata risolta al progetto Earth’s black box: sull‘isola-Stato della Tasmania è stata eretta un imponente struttura che registrerà la fine del mondo.

Parliamo di una struttura in acciaio molto grande dotata di dischi rigidi ed energia solare. Questi hardware hanno lo scopo di preservare dati e analisi scientifiche legati al cambiamento climatico di tutto il mondo. La struttura è quasi indistruttibile e ci permetterà di reperire ogni dato sulla società umana del futuro. In questo modo, potremo capire tutto ciò che ci ha condotto alla cosiddetta “fine”.

“A meno che non trasformiamo drasticamente il nostro modo di vivere, i cambiamenti climatici e altri pericoli causati dall’uomo causeranno il crollo della nostra civiltà” afferma il sito Web ufficiale del progetto e continuando “Earth’s Black Box registrerà ogni passo che faremo verso questa catastrofe. Centinaia di set di dati, misurazioni e interazioni relative alla salute del nostro pianeta verranno continuamente raccolti e archiviati in modo sicuro per le generazioni future“.

Secondo Jim Curtis, direttore dell’agenzia pubblicitaria Clemenger BBDO, ciò può essere da stimolo all’azione “L’idea è che se la Terra si schianterà a causa del cambiamento climatico, questo dispositivo di registrazione indistruttibile sarà lì per chiunque resti per imparare da esso” e continua, “È lì anche per chiedere conto ai leader e per assicurarsi che la loro azione o inazione venga registrata“.