Giovedì, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato allo staff che WhatsApp e Messenger porteranno alla crescita dei ricavi nei prossimi anni. L’annuncio arriva solo poche settimane dopo un enorme licenziamento che ha colpito 11.000 lavoratori. Da ricordare, l’annuncio del fallimento di Metaverse ha profondamente deluso gli investitori e ha comportato la perdita della maggior parte del denaro di Meta. Anche Mark Zuckerberg ha subito perdite significative, con conseguente calo significativo della sua ricchezza.

‘Parliamo molto del potenziale a lungo termine come il metaverso, ma è probabile che la messaggistica commerciale sia il prossimo pilastro chiave della nostra azienda’. Cercheremo di aumentare la monetizzazione di WhatsApp e Messenger.’ Sottolinea inoltre che questo è ancora nelle sue fasi iniziali.

WhatsApp e Messenger potrebbero portare un grosso guadagno

Non sappiamo cosa abbia in serbo Zuckerberg per Messenger e WhatsApp in particolare. Deve procedere con cautela se vuole trarre profitto da queste applicazioni. L’azienda intende includere annunci pubblicitari nel messenger e questi annunci possono essere visualizzati come Stato. Naturalmente, potrebbe anche sperimentare altre soluzioni, come un piano di abbonamento. Telegram ha introdotto un livello premium con vantaggi in abbonamento e Meta potrebbe adottare una strategia simile. Può fornire vantaggi alle aziende, nuovi strumenti per le organizzazioni e molto altro.

Nell’anno precedente, Facebook Inc. ha cambiato nome in Meta. Lo scopo era convalidare i suoi sforzi nella creazione di un metaverso interattivo. L’azienda ha concentrato i propri sforzi su hardware e software AR e VR. Reality Labs ha ricevuto circa il 20% del budget dell’azienda. Come tutti sappiamo, questo investimento non ha dato i suoi frutti per una serie di motivi. Possiamo sostenere che non tutti i client hanno accesso al metaverso.

WhatsApp ha milioni di utenti in tutto il mondo, con Brasile e India particolarmente popolari. Ora è più di una semplice piattaforma di chat. Meta ha aumentato il suo investimento nell’app per renderla una soluzione aziendale che accetta pagamenti. L’obiettivo a lungo termine è renderlo una super-app. Non vediamo l’ora di vedere cosa porteranno gli sforzi dell’azienda a queste piattaforme.