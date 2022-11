Sense 2 e Versa 4 di Fitbit hanno ricevuto il loro primo importante aggiornamento. Con l’aggiornamento, ora puoi rispondere alle chiamate al polso utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati. Fitbit ha lanciato Versa 4 e Sense 2 a settembre con alcune funzioni mancanti che avrebbero dovuto essere disponibili fin dall’inizio, ma il primo aggiornamento dell’azienda per i dispositivi indossabili colma queste lacune.

L’attuale aggiornamento è il primo significativo per questi dispositivi. Contiene una serie di funzioni utili per l’uso quotidiano, come la possibilità di accettare chiamate sull’altoparlante e sul microfono integrati negli orologi. Secondo 9to5Google, questa funzione non era accessibile fin dall’inizio, il che era inaspettato considerando che molti dei migliori dispositivi Fitbit in passato lo presentavano.

Fitbit Sense 2 e Versa 4, potete scaricare l’update

Fitbit ha anche aumentato le tue scelte per spegnere lo schermo. Prima di questo aggiornamento, potevi spegnere lo schermo solo impostando un timer o abbassando il polso. Quest’ultimo, in particolare, non era abilitato di default e doveva essere abilitato nel menu delle impostazioni. Per farlo basta coprire lo schermo con le mani.

L’aggiornamento porta la versione del software alla 1.184.52 e contiene le normali correzioni e miglioramenti dei bug. Arriva solo pochi giorni dopo che Google Wallet è stato reso disponibile per Fitbit Sense 2 e Versa 4. Ciò non sorprende dato che gli smartwatch avrebbero dovuto abilitare le applicazioni Google, incluso Google Maps per la navigazione.

Questi miglioramenti rappresentano un progresso sostanziale nella capacità intelligente dei dispositivi indossabili, rendendoli un compagno perfetto per i clienti che desiderano effettuare pagamenti o accettare chiamate direttamente al polso. E, se non ti dispiace pagare un premio, questi smartwatch sono destinati a diventare molto più utili con la promessa di un’ulteriore interazione con l’ecosistema di Google. Fitbit Sense 2 è un orologio da polso per il monitoraggio della forma fisica dotato di potenti sensori e algoritmi per mantenerti al top della tua salute. E, con applicazioni come Google Wallet e Google Maps di prossima uscita, Sense 2 sta crescendo ancora meglio.