Quando si tratta di piattaforme per grandi utenti, le pipeline di sviluppo sono fondamentali per garantire che le funzionalità vengano rilasciate nel modo desiderato, senza la confusione e l’angoscia di errori e bug che spuntano fuori dal nulla. A questo punto, Android 13 QPR1 è in beta da più di due mesi e tre versioni, e sembra che i tester abbiano scoperto un bug che dovrà essere risolto prima che l’aggiornamento sia reso disponibile a tutti i possessori di Pixel il prossimo mese.

Il 27 ottobre, un utente ha riferito a Issue Tracker di Google che spesso parcheggia in un garage sotterraneo dove i segnali mobile non possono raggiungere. Quando torna in superficie, scopre che il suo Pixel 7, che esegue QPR1 Beta 3, non si ricollegherà al suo servizio Verizon fino a quando non attivano e disattivano la modalità aereo. Le accuse più recenti da parte di altri utenti riguardano dispositivi (incluse le serie Pixel 5 e 6) e paesi (sono state citate Italia e Spagna). Alcuni di loro affermano che il loro telefono alla fine riacquista il segnale dopo due o trenta minuti. Altri affermano che la tecnica di commutazione della modalità aereo non risolve il loro problema.

Questo problema si verifica maggiormente per i possessori di Pixel che attraversano zone con scarsa copertura. Potrebbe essere più grave per gli utenti della metropolitana, perché le fermate forniscono una sorta di connessione tra i vasti intervalli del tunnel. Tuttavia, stiamo parlando di funzionalità critiche su questi telefoni, quindi è comunque una preoccupazione significativa.

Le indagini sulla vicenda sono state avviate. Poiché l’utente che ha effettuato la segnalazione ha presentato una segnalazione di bug aggiornata con un resoconto dettagliato del fornitore, Google non ha inviato un aggiornamento. Come detto in precedenza, poiché QPR1 sarà il veicolo per l’enorme Pixel Feature Drop previsto a dicembre, tutti gli occhi sono puntati su Google per garantire che questi problemi vengano risolti.