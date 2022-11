Google Maps cambierà, secondo un post sul blog pubblicato giovedì. “Cerca con Live View”, una nuova funzionalità annunciata a settembre, sarà disponibile la prossima settimana su entrambe le piattaforme iOS e Android a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo. La funzione di realtà aumentata richiede l’utilizzo della fotocamera del telefono.

Ricordi la visualizzazione live di Google Maps? Quando cammini, l’app sovrapporrà le frecce sopra una vista del mondo reale dalla tua fotocamera per aiutarti a navigare da una posizione all’altra. Alcuni punti di riferimento saranno visibili anche in Live View. La ricerca utilizzando Live View ti consente di identificare i luoghi intorno alla tua posizione attuale in determinate città.

Google Maps, la nuova versione è in arrivo su Android e iOS

Supponi di essere a New York City e di voler fare alcune commissioni, fare shopping natalizio e cenare con alcuni amici. Puoi scoprire i luoghi di cui hai bisogno, che in genere sono proprio di fronte a te, grazie a AI, AR e miliardi di fotografie di Street View. Solleva il telefono e tocca il simbolo della fotocamera nella casella di ricerca dell’app Google Maps per visualizzare negozi, bar, banche e bancomat nelle vicinanze.

L’utente vedrà frecce e istruzioni davanti a una prospettiva del mondo reale grazie all’AR. Con tutte le fotografie di Street View precedentemente indicate disponibili, potrebbero apparire anche gli stabilimenti intorno all’isolato inaccessibili alla fotocamera del tuo telefono. E, oltre a mostrarti il ​​nome di ogni negozio, banca o ristorante, Cerca con Live View ti mostrerà altre informazioni importanti come se un negozio è aperto o chiuso, quanto è affollato, se i suoi prezzi sono bassi o alti e la valutazione alta o bassa dell’attività da parte della community di Google Maps.

Che tu possieda o meno un veicolo elettrico (EV), queste auto stanno diventando sempre più popolari. Ciò implica che le persone che guidano veicoli elettrici dovranno essere in grado di individuare le stazioni di ricarica. È qui che entra in gioco Google Maps. Avvia semplicemente l’app Google Maps e cerca “stazioni di ricarica per veicoli elettrici”, quindi scegli il filtro “ricarica rapida” per visualizzare le stazioni con caricabatterie da 50kW o superiori, che ti consentono di ricaricare più velocemente.