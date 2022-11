Netflix: abbonamento da 5 euro al mese e 3 Serie TV da guardare subito

Netflix continua a stupire e questa volta lo fa con il suo nuovo abbonamento da 5,49 € al mese. La risoluzione massima di cui i clienti potranno usufruire in questo caso sarà in HD a 720p, ma con una novità.

Per ogni ora di contenuti infatti ci saranno circa quattro o cinque minuti di pubblicità, proprio come era accaduto già negli Stati Uniti.

Netflix ha tre serie TV che stanno spopolando ormai da settimane: ecco i titoli che proprio non potete perdervi

In questo momento sono precisamente tre le serie TV che non dovete assolutamente perdervi dal catalogo di Netflix. Il colosso sta dimostrando di essere ancora una volta quello più seguito stando ai dati e alle stime ufficiali riportate.

Il grande merito è di contenuti di livello, proprio come i tre che stiamo per descrivervi. Il primo in questo momento è certamente The Crown, serie TV che parla evidentemente delle storie della casa reale inglese. Sono tante le vicende che interessano Buckingham Palace e la famiglia della regina, la quale si vede intenta a risolvere tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato il suo lunghissimo regno.

A seguire ecco un’altra serie TV molto interessante che arriva con la sua quarta stagione. Si tratta di Manifest, storia incredibile che continua ad intrecciarsi con fenomeni paranormali e clamorosi colpi di scena che non fanno altro che pararsi di fronte ai protagonisti.

Infine ecco un’altra serie TV molto interessante, quella che arriva alla seconda stagione con alcuni ragazzi liceali che si ritrovano quasi l’uno contro l’altro a risolvere un caso di omicidio. Si tratta della serie Uno di noi sta mentendo.