La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente aggiunto, anche in Italia, una nuova funzione denominata Gestisci Accessi e Dispositivi, che permette di visualizzare chi accede con il nostro account.

Lo scopo è chiaro, anche perché l’azienda fa un esempio concreto per spiegarlo: “Accedere all’account da un hotel o a casa di amici è facile e intuitivo, ma a volte ci si dimentica di disconnettersi”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix aggiunge la nuova funzione Gestisci Accessi e Dispositivi

In questo modo, si evita di raggiungere, anche inconsapevolmente, il numero massimo di dispositivi associabili al profilo. E però, ci sono altre ragioni per cui Netflix l’ha introdotta. La nuova feature, è disponibile da browser e anche dalle app per iOS e Android. E può avere alcuni risvolti inaspettati. Serve per esempio anche per capire se la propria password è stata rubata o comunque individuata e utilizzata da qualcuno che non dovrebbe utilizzarla.

Può essere sfruttata da un genitore per scoprire non solo che cosa hanno visto i figli, ma pure a che ora e da dove nel mondo. Soprattutto, è un altro strumento nelle mani di Netflix per proseguire nella lotta contro i furbetti delle password, quelli che le condividono al di fuori del nucleo famigliare e magari ne traggono profitto.

Per attivarla, basta recarsi su Account e scegliere l’opzione Gestisci Accessi e Dispositivi, arrivando su una pagina dove si possono appunto vedere quali account hanno fatto accesso al profilo, quando, da dove e con quale dispositivo. La localizzazione non è precisissima, ma così si ha comunque un’idea concreta di chi ha fatto cosa.