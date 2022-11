Android 13 è stato distribuito ai dispositivi piuttosto rapidamente e Samsung lo ha spinto duramente nelle ultime settimane. Samsung si è vantata della sua rapida implementazione in un comunicato stampa questa settimana, indicando che vuole che il ciclo del prossimo anno sia ancora più veloce.

Samsung annuncia la disponibilità “estesa” dell’aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 a più dispositivi in ​​un comunicato stampa dalla Corea del Sud. L’azienda ha fatto questa rivelazione quando Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 hanno ricevuto l’aggiornamento nella nazione di origine di Samsung e ha anche menzionato l’aggiornamento in arrivo su Galaxy S21, Galaxy S20 e Galaxy Note 20 la settimana precedente.

Samsung ha in mente piani ancora ‘più veloci’

Samsung afferma che il Galaxy Tab S7, il Tab S6 Lite, così come il Galaxy A52s 5G e il Galaxy A32 dello scorso anno, saranno aggiornati “prima della fine dell’anno”. Samsung si vanta un po’ della rapidità del suo aggiornamento ad Android 13 nell’articolo, affermando che l’aggiornamento di quest’anno “ha drasticamente ridotto il divario temporale” tra il rilascio di Android 13 e la “distribuzione” di One UI 5. Samsung ha rilasciato Android 13 agli utenti in poco più di due mesi.

Rispetto al ritmo degli aggiornamenti di Android, due mesi potrebbero non sembrare una grande differenza, ma è un miglioramento significativo. Samsung impiegava diversi mesi per fornire un nuovo aggiornamento Android per uno qualsiasi dei suoi smartphone e molto più tempo per la dozzina di modelli che sono stati aggiornati ad Android 13 finora.

Tuttavia, sembra che la società intenda continuare a superare tale obiettivo. Samsung suggerisce che “rafforzerà la collaborazione” con Google e utilizzerà l’input dell’utente per accelerare il rilascio della prossima versione di Android, che sarà probabilmente Android 14 con “One UI 6”.