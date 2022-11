WindTRE abbatte Vodafone e TIM con la GO Unlimited a 7 euro e tutto senza limiti

Però davvero innumerevoli le aziende che oggi si occupano di predisporre delle offerte di telefonia mobile per il pubblico. Sono talmente numerosi i gestori mobili che spesso subentra l’imbarazzo della scelta per cambiare provider, visto che sono tantissime le soluzioni disponibili sul mercato che potrebbero andar bene. Tanti minuti ma soprattutto tantissimi giga da consumare sul web ogni mese a prezzi molto più bassi, i quali vanno bene al di sotto dei 10 €.

In quest’ambito uno dei leader in assoluto più qualitativi punto di vista della chiamata e soprattutto della connessione ad Internet è senza dubbio WindTRE.

WindTRE offre una soluzione stratosferica ma solo per i suoi già clienti con rete fissa, ecco la nuovissima GO Unlimited Star+

Gli utenti che hanno in casa una promozione telefonica, devono sperare in questo caso che sia fornita dal celebre gestore WindTRE. In quel caso sarà possibile accedere ad un nuovo mondo, quello mobile che magari fino a questo momento era stato dedicato ad un altro gestore. Se avete uno smartphone con un provider diverso da WindTRE, potete entrare a far parte del mondo del gestore con una soluzione eccezionale. Si tratta di una nuova offerta che riesce a convogliare al suo interno tutte le principali caratteristiche che servono per determinare una promozione come unica nel suo genere.

La nuova GO Unlimited Star+ è infatti quel che di meglio c’è sul mondo mobile, dal momento che riesce ad offrire giga senza limiti per navigare sul web ogni mese. Il prezzo mensile corrisponde sempre a 7,99 € ogni 30 giorni, con altri contenuti disponibili. Ricordiamo infatti che è possibile chiamare senza limiti chiunque ma soprattutto inviare 200 messaggi a chiunque.