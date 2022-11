WindTRE è esagerata: tutto gratis e giga senza limiti, la GO Unlimited è qui

La volontà di tutti i gestori mobili sul panorama della telefonia mobile italiana da anni a questa parte resta sempre la stessa. L’obiettivo principale resta quello di battere la concorrenza portando dalla propria parte e quanti più utenti possibile. Tale target è prefissato fin dall’inizio dell’anno, con i tanti gestori che predispongono delle offerte mobili che riescano a dare a tutti un motivo in più per sottoscrivere quella promozione e per scegliere quel gestore.

Sono aumentati a dismisura i provider rispetto agli anni scorsi, con nuove proposte che sono riuscite a fare breccia nel cuore di chi prima magari certe realtà non le valutava neanche. I gestori virtuali infatti sono diventati un vero e proprio motivo di paura per i classici provider più blasonati, i quali stanno cercando di tutto pur di rientrare alla grande in carreggiata, consolidando quelli che restano comunque posti privilegiati nella classifica di gradimento.

WindTRE continua a dimostrarsi uno dei provider più attenti all’andamento del mercato della telefonia mobile in Italia. Effettivamente il colosso sta cercando il miglior modo per recuperare gran parte del pubblico che magari qualche mese fa ha deciso di passare presso un’altra bandiera. Proprio per questo motivo, le offerte sono tornate alla grande ma con prezzi molto più bassi rispetto al passato.

WindTRE: la nuova GO Unlimited Star+ distrugge la concorrenza a colpi di contenuti di alto livello

La nuova offerta interessante da parte del colosso WindTRE prende il nome di GO Unlimited Star+. Questa nuova promozione consente a tutti coloro che la sottoscrivono tra i già clienti con un’offerta domestica già attiva di portare a casa il meglio consoli 7,99 € al mese per sempre.

All’interno dell’offerta ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e con gira senza limiti per navigare sul web.