Vodafone distrugge WindTRE con le Silver da 200GB in 5G gratis

Tutti i gestori riescono ad avere ogni volta le proprie armi per dare il massimo, soprattutto dal punto di vista delle offerte, le quali offrono sempre il meglio secondo quanto riportato dagli utenti.

Vodafone ha individuato questo problema ormai diverso tempo fa, intervenendo con una rimodulazione positiva dei prezzi. I vecchi clienti che quindi hanno abbandonato il provider, potrebbero oggi ripensarci rientrando con le offerte migliori che sono state disposte da Vodafone ormai da qualche mese.

Vodafone: le nuove offerte della gamma Silver hanno davvero tutto, si parte da 150GB in 5G ogni mese

Nessuno avrebbe mai pensato che Vodafone potesse essere quell’azienda che è un giorno avrebbe proposto dei prezzi talmente bassi sulle offerte da farle risaltare maggiormente rispetto a quelle dei gestori virtuali.

Effettivamente è proprio quello che è accaduto nel caso delle due nuove promozioni che fanno oggi parte della nuovissima gamma Silver. Si tratta di due offerte che hanno lo stesso nome ma che cambiano per contenuti e soprattutto prezzi. La prima delle due, quella che costa solo 7,99 € al mese per chi lo sottoscrive, riesce a disporre tutto senza limiti con 150 giga in 5G per navigare sul web ogni mese.

La seconda offerta che prende sempre lo stesso nome, varia perché costa 9,99 € al mese in primis, ma soprattutto perché dispone 200 giga in 5G per navigare sul web. Tutti gli utenti che sottoscriveranno queste due promozioni entro il mese di novembre, potranno avere il primo mese ad un prezzo di soli 5 euro.