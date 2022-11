Vodafone è spaventosa: le due nuove Silver offrono 200GB in 5G quasi gratis

Sono davvero molti i gestori che in Italia riescono ad affidarsi ad un numero di utenti davvero vasto. Non è più un mistero che uno possa valere l’altro, senza troppi problemi di connessione e soprattutto senza problemi di contenuti offerti. Infatti sono talmente tanti i provider disponibili, che quando si desidera cambiare gestore ci si mette un attimo. Proprio per questo motivo anche i più importanti stanno provando a dare dei loro meglio.

Avere infatti tanta fama ma soprattutto diversi utenti alle spalle, non fa la sicurezza di un gestore attualmente. Le promozioni di tante realtà anche più piccole possono risultare davvero pericolose, in quanto concorrenti sotto tutti i punti di vista. Ad esempio c’è Vodafone che ora ha deciso di proporre due offerte di una nuova famiglia che per caratteristiche assomigliano molto a quelle proposte dai gestori virtuali. La qualità sarà il punto forte di queste due soluzioni, le quali non scarseggeranno in merito ai contenuti.

Vodafone propone al pubblico le sue due nuove offerte della gamma Silver fino a 200GB in connessione 5G

Il mondo di Vodafone questa volta si arricchisce veramente con due soluzioni molto simili per quanto riguarda il nome ma estremamente differenti. Le due nuove Vodafone Silver propongono il meglio per pochi euro al mese.

La prima offre al pubblico minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore con 150 giga in rete 5G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta cambia solo per il prezzo, che è di 9,99 € al mese, e per i giga che arrivano a 200.