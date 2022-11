La settimana del Black Friday è ormai cominciata e ora tutti gli utenti potranno approfittare delle varie offerte e dei vari sconti proposti dalle diverse aziende. Per tutti i possessori di una PS4 o di una PS5, in particolare, sul PlayStation Store sono ora disponibili davvero una infinità di videogiochi a dei prezzi stracciati.

PlayStation Store: partono le offerte del Black Friday con tanti giochi in sconto

Il Black Friday è finalmente arrivato e ora tutti gli utenti potranno usufruire di varie promozioni. Come già accennato, anche il colosso del gaming Sony sta proponendo diverse promozioni sul PlayStation Store proprio in occasione di questo evento di shopping.

Sullo store sono infatti al momento disponibili diversi titoli di rilievo con degli sconti notevoli e si tratta sia di videogiochi per la nuova console da gaming PS5 sia videogiochi per la precedente PS4. Tra questi, spicca senz’altro il videogioco FIFA 23 Standard Edition per la PS5. Quest’ultimo, in particolare, è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 47,99 euro, ovvero con uno sconto del 40% rispetto al suo prezzo di listino.

Sia per la console PS4 sia per la console PS5, vi è poi proposto in sconto il videogioco Assassin’s Creed Valhalla. Quest’ultimo viene al momento proposto su PlayStation Store ad un prezzo scontato di 23,09 euro, con uno sconto complessivo di ben il 67%. Disponibile poi a soli 9,99 euro il videogioco per PS4 The Last of Us Parte 2, con uno sconto del 75%. Troviamo inoltre sullo store per PS4 e per PS5 il gioco Spider Man Miles Morales ad un prezzo scontato di 29,99 euro.