NVIDIA ha da poco annunciato in via ufficiale un’importante collaborazione con Microsoft. La partnesthip sarà utile a sviluppare un cloud computer basato sull’intelligenza artificiale. Il primo ha spiegato che usufruirà delle migliaia di GPU di fascia alta per applicazioni sofisticate, come il deep learning e modelli di linguaggi di grandi dimensioni.

Entrando nel tecnico, questo nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di diventare i più potenti mai esistiti. All’interno, ci saranno moltissime Hopper H100, che NVIDIA ha lanciato ad ottobre, la GPU Ampere A100 e userà una piattaforma di rete Quantum-2 InfiniBad, capace di trasferire dati a 400 Gigabit al secondo.

NVIDIA e Microsoft: in arrivo il nuovo supercomputer basato sull’IA

Microsoft farà la sua parte con l’infrastruttura cloud Azure e le macchine virtuali delle serie ND e NC. NVIDIA, invece, userà la piattaforma AI Enterprise che fungerà essenzialmente da collante.

“Nell’ambito della collaborazione, Nvidia utilizzerà le istanze di macchine virtuali scalabili di Azure per ricercare e accelerare ulteriormente i progressi nell’IA generativa, un’area in rapida crescita dell’IA in cui modelli fondamentali come Megatron Turing NLG 530B sono la base per algoritmi di self-learning senza supervisione per creare nuovo testo, codice, immagini digitali, video o audio” afferma NVIDIA nel suo comunicato ufficiale.

Appena il computer sarà attivo, i clienti avranno la possibilità di usare a pieno l’intelligenza artificiale. Inoltre, le due aziende hanno specificato che lo sviluppo di queste nuove IA è prioritario per loro e che il tutto procederà in maniera molto attiva.

Chi beneficerà di tutto ciò? Ovviamente i clienti di Nvidia e Azure. Infatti, la piattaforma riuscirà a supportare una vasta gamma di applicazioni e servizi, tra cui DeepSpeed di Microsoft e NVIDIA AI Enterprise.