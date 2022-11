Nuove aperture: Sushi Daily spopola ovunque e conquista l'Italia

Nel 2022 il sushi è dilagato per le strade di qualunque città urbana italiana arrivando a creare dipendenza ai nostri palati. Proprio per questo la nota catena Sushi Daily ha deciso di dare il via a ben 30 nuove aperture: 10 nuovi concept e 20 chioschi.

Nuove aperture: la famosa catena è sempre più propensa all’espansione dei suoi centri

Sushi Daily è una catena che offre una vasta gamma di sushi preparato a mano e disponibile presso i chioschi nella maggior parte dei supermercati. Nasce nel 2010 grazie all’idea di Kelly Choi, imprenditrice di origini coreane. Dopo 12 anni il nuovo format offre una novità: questo propone la modalità take away ma anche una sala tavoli per effettuare la consumazione sul posto. Nel chiosco è possibile comprare confezioni già pronte oppure comporre il proprio menù grazie alla formula “pick and mix”. Come dicevamo, i chioschi Sushi Daily si trovano nei supermercati ma anche in zone ad alto traffico pedonale.

“Stiamo proseguendo nella crescita della nostra catena Sushi Daily sia all’interno della grande distribuzione sia con nuovi concept store nelle gallerie commerciali”, spiega Massimo Mezzanotte AD di Sushi Daily, il quale segue il marchio insieme a Silvano del Negro. “Oltre a questo stiamo pensando di posizionare il nostro prodotto in canali diversi rispetto a quelli in cui siamo sempre stati storicamente. Il nostro è un prodotto che si presta a molti contesti, per questo stiamo analizzando l’ipotesi di nuovi punti vendita basati sulle divere culture delle cucine asiatiche che apriremo prossimamente. Un presente e un futuro quello del mercato italiano con ottime prospettive”, ha concluso.