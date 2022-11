Prodotti ritirati: grave richiamo alimentare a causa della Salmonella

Dopo la Listeria si riapre un capitolo che aveva provocato in passato non pochi problemi ad aziende e persone, finite in ospedale per malori di vario genere. Ebbene sì, stiamo parlando proprio della famosa Salmonella. Il batterio killer stavolta si nasconde in un alimento insaccato amatissimo da grandi e piccoli. Quale? Ecco i prodotti ritirati nelle ultime ore.

Prodotti ritirati: l’allarme coinvolge delle confezioni di salsicce

Il Ministero della Salute tiene lo sguardo sempre attento su ciò che viene venduto nel mercato alimentare, per questa ragione ogni settimana trova qualche prodotto non a norma di cui discutere e da rimuovere dalla circolazione. Stavolta è il turno di un insaccato contaminato dalla Salmonella. Stiamo parlando delle salsicce stagionate le cui confezioni hanno un peso di 2 kg, ma è possibile trovarle anche sfuse. Come data di scadenza o termine minimo di conservazione troviamo la data 23/05/2023.

Nello specifico la Salsiccia Stagionata riporta il marchio di Bartoloni Salumi e al suo interno sono state trovate delle tracce di Salmonella spp. Per quanto riguarda il numero di lotto invece, è indicato il 13/09/2022. E la data di confezionamento è invece 23/09/2022. Per chi non lo sapesse, lo stabilimento di produzione di Bartoloni Carni si trova in Umbria, nella località di Fogliano di Spoleto, in provincia di Perugia.



Il Ministero della Salute raccomanda come sempre ai consumatori, qualora avessero comprato il prodotto incriminato, di non consumarlo. Anzi, è consigliato restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso o direttamente la sostituzione. Inutile dire che in tal caso, non servirà esibire lo scontrino fiscale.