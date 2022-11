Illusione Ottica: effetto Fata Morgana e quell'impressionante foto

Un Boeing 747 ha fatto parlare molto di sé per via di una stranissima illusione ottica poiché sembrava che stesse atterrando lungo la strada, quando in realtà si trovava fermo ed in disuso. Ma come può la mente percepire una cosa del genere? È colpa dell’effetto Fata Morgana? Vi spieghiamo subito di cosa si tratta.

Illusione Ottica: come funziona e perché si manifesta?

Avete mai sentito parlare dell’effetto Fata Morgana? Si tratta di un forma complessa di miraggio superiore visibile nella parte superiore dell’orizzonte. Il termine, come avete potuto intuire, proviene dal nome della maga arturiana connessa alla mitologia celtica. Questa strana illusione ottica si può osservare sia sulla terra che in mare, nelle regioni polari ma anche nei deserti, e può coinvolgere barche, isole, iceberg o la costa. Per l’esattezza ciò si manifesta durante l’inversione termica presente nell’atmosfera vicino alla superficie ed è in grado di distorcere il nostro punto di vista divenendo un’illusione ottica in carne ed ossa.

A proposito, quella del Boeing 747 in disuso ha dell’incredibile. L’aereo, seppur fermo, sembra essere appena atterrato lungo la strada. In realtà tale aeromobile è stato acquistato da un collezionista privato per poi essere posizionato di fronte a un incrocio nel distretto di Don Tum della provincia di Nakhon Pathom.

“Non potevo credere a quello che stavo vedendo mentre guidavo verso il semaforo. Ero sicuro che ci fosse un aereo sulla strada. Ho rallentato perché pensavo potesse aver effettuato un atterraggio di emergenza“, ha detto il creatore della clip all’agenzia di stampa Reuters. Non è un caso se il Boeing è stato accusato di distrarre i guidatori.