Alcuni ritengono che le illusioni ottiche siano dei rompicapi davvero incredibili. Spesso vengono implicate delle immagini che cambiano forma o dei colori che ingannano chi guarda. Sembrano delle stupidaggini, ma in realtà ci danno molti spunti su come funziona il nostro cervello.

Illusione ottica e cervello: come funzionano i due emisferi

Probabilmente già lo sapete: ci sono persone che sono più orientate a utilizzare la parte sinistra del cervello, il che li rende più analitici e logici, e persone che utilizzano più la parte destra, definiti più intuitivi e curiosi.

C’è comunque da dire che un’illusione ottica va a decodificare in maniera anche abbastanza efficace queste informazioni basandosi sulla tua personale interpretazioni di alcune immagini che sembrano del tutto astratte. Tuttavia, è proprio il modo in cui vediamo queste immagini che mostrano alcuni lati della nostra personalità.

Riesci a capire questa immagine?

Questa illusione ottica ti farà capire se l’emisfero destro del tuo cervello è sviluppato più della media oppure se necessiti di un maggiore allenamento. Riesci a capire dove si trova la faccia dell’uomo tra questi chicchi di caffè?

Guarda con attenzione l’immagine sopra e tieni a mente il tempo che hai investito per trovarla.Se guardi bene, vedrai apparire il viso di un uomo in mezzo ai chicchi di caffè. Se ciò non accade non devi assolutamente preoccuparti, non sei stupido. “guarda in basso, dove tramonta il sole…” è il consiglio.

Se avete ancora voglia di provare qualche illusione ottica, si può cercare su internet l’illusione ottica del flusso.