Un nuovo aggiornamento di Google Maps ti consentirà di visitare luoghi significativi nelle principali città utilizzando la realtà aumentata (AR). La funzione si chiama Live View ed è stata inizialmente presa in giro durante l’evento Search On 22 di Google a settembre. Quando premi il nuovo simbolo della fotocamera nella barra di ricerca di Maps, sullo schermo verrà visualizzata una sequenza di punti di realtà aumentata, che contrassegnano punti di riferimento, negozi e persino bancomat.

Tutto quello che devi fare è puntare la fotocamera del tuo smartphone nella stanza. Questi punti indicano quanto è lontana un’azienda e in quale direzione si trova. Secondo il comunicato, verranno evidenziati anche i siti non immediatamente visibili. Puntando la fotocamera direttamente su un punto, verrà visualizzato un fumetto con informazioni importanti come gli orari di apertura di una sede e se la struttura ha o meno valutazioni positive. Se stai cercando un determinato ristorante o parco, puoi affinare la ricerca sfogliando le categorie.

Google Maps Live View è ora disponibile per Android e iOS

Live View sarà disponibile su Android e iOS a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo durante le festività del Ringraziamento. Oltre a Live View, Google Maps sta ricevendo due ulteriori modesti aggiornamenti che saranno accessibili in più aree a partire da oggi sia per Android che per iOS.

Con il nuovo filtro ‘Fast Charge‘, gli utenti di veicoli elettrici avranno un momento più semplice per scegliere la stazione di ricarica ottimale. Ciò enfatizza le stazioni con 50 kW o più addebiti per auto. Se il tuo veicolo elettrico richiede un certo tipo di presa, il filtro Plug può aiutarti a trovare le stazioni adatte. Accessible Places, che pone l’accento sui luoghi accessibili in sedia a rotelle, si sta espandendo a livello globale. Per utilizzare questa funzione, vai al menu delle impostazioni di Google Maps e attiva l’opzione Luoghi accessibili. Successivamente, i simboli delle sedie a rotelle appariranno nei profili delle attività su Maps, indicando se la posizione è o meno accessibile in sedia a rotelle.