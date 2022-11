Il settore dei tablet ora è quanto mai affollato. In questi ultimi anni, infatti, diversi prodotti tech si sono interessati a questo settore ed hanno proposto una grande varietà di dispositivi. Tra queste aziende manca per ora all’appello OnePlus. Tuttavia, stando a quanto è emerso nel corso delle ultime ore, sembra che l’azienda cinese sia quasi pronta ad annunciare il suo primo tablet.

OnePlus pronta ad annunciare il suo primo tablet nel corso del prossimo anno

A quanto pare vedremo molto presto un primo tablet a marchio OnePlus. A rivelare la notizia, in particolare, è stato l’insider Max Jambor. Secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, l’azienda cinese avrebbe quasi ultimato i lavori di questo nuovo dispositivo, che dovrebbe quindi vedere la luce nel corso del prossimo anno, anche se per il momento non sappiamo con esattezza la data precisa.

Per il momento non ci sono altri dettagli di questo nuovo tablet a marchio OnePlus. Dovremo infatti vedere se si tratterà di un dispositivo di fascia media oppure di fascia alta. Se fosse di fascia media, questo device si andrebbe a scontrare con diversi tablet di aziende vicine, come ad esempio Oppo e Realme con i loro Oppo Pad Air e Realme Pad.

Discorso differente, invece, se ci troveremo di fronte ad un device di fascia più alta. Qui, infatti, il nuovo tablet di OnePlus andrebbe a scontrarsi con colossi del calibro di Samsung nel mondo Android e di Apple nel mondo IOS, con i corrispettivi top di gamma Samsung Galaxy Tab S8 e iPad Pro. Staremo a vedere, comunque, a quale fascia di prezzo apparterrà il primo tablet di OnePlus.