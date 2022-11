Kena Mobile ha recentemente messo a disposizione degli utenti un’offerta davvero imperdibile, in grado di includere al proprio interno un bundle che nulla ha da invidiare ai più rinomati operatori telefonici del nostro paese.

La promozione di cui vi parleremo può tranquillamente essere richiesta sul sito ufficiale di Kena Mobile, con spedizione, SIM e attivazione completamente gratuite. Il vincolo più grande dell’offerta in oggetto riguarda la necessità di provenire direttamente da uno specifico operatore virtuale, nei quali viene inclusa anche Iliad, con portabilità diretta del proprio numero di telefono.

Kena Mobile: offerte a non finire, ma quanti giga

Al netto dei vincoli di cui vi abbiamo appena parlato, troviamo comunque un’offerta da urlo, che è in grado di riservare agli utenti un bundle composto da illimitati minuti da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono, affiancati da 500 SMS da inviare ad altrettanti operatori, per finire con 130 giga di traffico dati al mese, per la navigazione con velocità massima in 4G.

Il prezzo fisso dell’offerta è assolutamente invidiabile, considerate appunto che basteranno soli 6,99 euro a rinnovo per godere del bundle di cui vi abbiamo appena parlato. La navigazione in 4G è in parte limitata in termini di velocità, essendo un operatore virtuale, infatti, si appoggia alla rete telefonica di TIM, con limite a 60Mbps in download e 30Mbps in upload, ed utilizzo vincolato al solo territorio nazionale (discorso diverso per il roaming all’estero).