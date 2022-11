WindTRE offre il massimo: la GO Unlimited ha giga senza limiti, solo 7 euro

Ogni gestore che si rispetti ha dalla sua parte oggi delle offerte che permettono al pubblico di risparmiare ma allo stesso tempo di godere di qualsiasi contenuto. Proprio questi sono i presupposti per riuscire a fare incetta di nuovi clienti da portare dalla propria parte, proprio come hanno fatto i gestori virtuali. Si tratta di realtà molto più piccole rispetto a quelle più blasonate che tutti conoscono, le quali però stanno cercando di rimettersi in gioco e di consolidare il loro primato nelle classifiche di gradimento.

Inoltre anche la qualità di WindTRE potrebbe giocare un ruolo fondamentale per riportare dalla parte del gestore tanti vecchi clienti che hanno abbandonato la nave. Con alcune nuove offerte sarà tutto possibile, visto che ci sono contenuti in quantità e prezzi molto più bassi del normale.

WindTRE: la GO Unlimited Star+ porta ai già clienti del gestore il meglio in assoluto con pochi euro mensili

Ancora una volta WindTRE propone una soluzione mirata solo a coloro che sono già clienti del gestore ma con una rete fissa. Se in casa infatti avete l’offerta in fibra ottica, potrete buttarvi a capofitto su una nuova promozione per il vostro smartphone.

Basterà infatti pagare solo 7,99 € al mese per avere di tutto grazie alla presenza della nuova offerta che prende il nome di GO Unlimited Star+. Questa soluzione che ogni mese costa molto meno rispetto a quelle che la concorrenza propone, offre chiamate senza limiti verso tutti i gestori di rete fissa e mobile. Inoltre ci sono anche 200 SMS per i più nostalgici ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web utilizzando la qualità di rete di WindTRE.