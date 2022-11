Offerte a non finire in occasione del Black Friday di Comet, le migliori occasioni del periodo mettono a disposizione dei vari utenti in Italia un risparmio altrimenti irraggiungibile, i prezzi sono bassi e molto convenienti per tutti i consumatori.

Il volantino è ricco di occasioni da non perdere assolutamente di vista, le offerte sono convenienti ed alla portata di tutti, con la solita possibilità di completare gli acquisti anche sul sito ufficiale, il quale promette la consegna gratuita a domicilio, solo nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro.

Comet: quali sono gli sconti più interessanti

Sconti da pazzi da Comet, fino al 20 novembre è stata attivata una campagna promozionale che può far letteralmente sognare ogni singolo consumatore in Italia, al suo interno si trovano incredibili prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone, a prezzi quasi da saldo.

Il volantino parte con il focalizzare la propria attenzione sul mondo Samsung, dove si trovano Galaxy S20+, il vecchio top di gamma, disponibile a 399 euro, ma anche i più recenti Galaxy Z Flip4, il foldable che tutti desiderano, a 849 euro, oppure un comodissimo Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile a 949 euro.

Coloro che invece vogliono puntare altrove, e magari spendere meno, ecco arrivare Motorola Moto E32 a 129 euro, Redmi 9AT a 89 euro, Realme C11 a 119 euro, per finire con Redmi Note 11 Pro, disponibile all’acquisto a 299 euro. Tanti altri sconti speciali vi attendono, scopriteli sul sito ufficiale.