Il browser Vivaldi continua ad introdurre tantissimi feature ascoltando i feedback provenienti direttamente dalla propria community. L’ultima novità arrivata sul browser web è Vivaldi Social in collaborazione con Mastodon.

Si tratta di un social network alternativo a quelli classici controllati dalle grandi corporazioni tech. I cambiamenti sono sostanziali e invece di essere completamente sommersi da informazioni scelte dagli algoritmi, Vivaldi Social punta su fattori diversi ed unici.

Il social nasce con l’intento di essere un network aperto, composto da community per comunicare online e scambiarsi idee. In questo modo, sarà possibile sfruttare la rete al massimo delle potenzialità e non vivere solo quello che viene imposto dalle aziende.

Vivaldi Social è il nuovo social network che nasce con l’intento di offrire agli utenti un luogo sicuro, non tracciato e open source

Il team di sviluppo è partito dall’idea che la Comunicazione è troppo importante per essere gestita solo da una manciata di persone. In questo modo, si è cercato di definire un nuovo paradigma per modificare il concetto di social media e cerare una alternativa valida.

Tutto questo, ha portato alla nascita di Vivaldi Social e all’integrazione direttamente nel browser. La rete che gestisce le community è decentralizzata e il network è basato su standard aperti accedendo anche ai servizi offerti da Mastodon. Questo significa che gli utenti potranno scegliere il proprio provider e non quelli imposto dal singolo servizio.

L’idea di un social network basato su standard aperti, senza proprietari, senza sorveglianza capitalistica, senza tracking o profiling è certamente un’idea romantica. Tuttavia, il team di Vivaldi Social sta cercando di cerca di farla diventare una realtà vera e propria. Per provare tutte le funzionalità è possibile recarsi sul sito ufficiale del progetto.