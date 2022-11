TIM Wonder e TIM YOUNG: fino a 150GB in 5G gratis per tutti

Anche TIM è uno di quei provider che sta provando in ogni modo a recuperare un gran numero di utenti.sono altrettanti quelli persi durante gli ultimi anni, visto che la grande ascesa dei gestori virtuali ha fatto sì che molte persone decidessero di cambiare bandiera. Il tutto a causa dei prezzi, i quali per quanto riguarda TIM non erano proprio così bassi. Ora però la situazione è cambiata e a dimostrarlo sono le nuove offerte proposte dal provider.

Se prima i contenuti erano molto basici e i prezzi molto più alti rispetto ad ora, la situazione attuale risulta totalmente cambiata. Attualmente TIM vuole però cercare in tutti i modi di riprendersi alcuni clienti, facendo lo sgarbo ad altre aziende nel panorama della telefonia mobile italiana.

TIM offre tre soluzioni mobili diverse tra loro ma davvero eccezionali, ecco la YOUNG e le due Wonder SIX e Wonder FIVE

I giovani al di sotto dei 25 anni hanno una grande opportunità, ovvero quella di sottoscrivere la solita YOUNG. L’offerta che il gestore da sempre offre, consente di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi illimitati e soprattutto 100 giga in 5G per navigare sul web tutti i mesi.il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese.

TIM offre poi la Wonder FIVE e la Wonder SIX. Le due promozioni destinate a coloro che provengono da Tiscali, Poste Mobile e altri MVNO, sono praticamente uguali tranne per i giga: la prima offre 70 giga mentre la seconda 100 giga. Entrambe hanno minuti senza limiti e 1000 messaggi verso tutti con i prezzi che invece sono rispettivamente di 7,99 e di 9,99 € al mese.