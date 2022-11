Ci sono stati sussurri e congetture su un telefono pieghevole realizzato da Google da quando Samsung ha debuttato con il primo Galaxy Fold. Dopo mesi di fughe di notizie e affermazioni minori, finalmente abbiamo la nostra notizia più significativa su Google Pixel Fold. Il 14 novembre, FrontPageTech ha rilasciato una serie di rendering del design di Pixel Fold.

La parte anteriore del Pixel Fold ha un enorme display esterno che è sostanzialmente più ampio del sottile schermo di copertura del Galaxy Z Fold 4. Lo schermo esterno del Pixel Fold ha anche una fotocamera frontale da 9,5 MP in un foro con cornici sottili tutt’intorno. Sul retro si trova un sistema a tripla fotocamera con un involucro simile a quello di Google Pixel 7 Pro. Sebbene le specifiche della fotocamera non siano state verificate, dovrebbe presentare lo stesso layout del Pixel 7 Pro, che ha una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una teleobiettivo da 48 MP.

Google Pixel Fold ha un aspetto fantastico

Quando apriamo Pixel Fold, ci imbattiamo in un grande display simile a un tablet che sembra essere in modalità orizzontale. Le cornici superiore e inferiore dello schermo interno sono piuttosto grandi, con la cornice superiore che nasconde un’altra fotocamera da 9,5 MP per selfie e chat video. Una porta di ricarica USB-C, griglie degli altoparlanti sui telai superiore e inferiore e un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sono tra gli altri elementi di design.

FrontPageTech mostra Pixel Fold in due colori: gesso e ossidiana, che dovrebbero essere tutti disponibili al momento del lancio. In termini di tempistica di rilascio di Pixel Fold, FrontPageTech prevede che sarà nel maggio 2023. Il prezzo è un altro elemento intrigante rivelato in questa fuga di notizie. Secondo FrontPageTech, Google Pixel Fold costerà circa 1.799 euro. Sono un sacco di soldi ed è molto più costoso di Pixel 7 o Pixel 7 Pro, ma è esattamente al livello di altri dispositivi pieghevoli.

Supponendo che queste immagini siano corrette, Pixel Fold ha un aspetto fantastico. È semplicemente una versione Google di Oppo Find N, che non è necessariamente una cosa negativa. Se Google può offrire uno smartphone pieghevole con fotocamere di alto livello, così come i suoi tipici Pixel intelligenti tramite un processore Tensor, e supportarlo con un software ottimizzato per il grande schermo tramite Android 13.