Amazon ha presentato ‘Sparrow’, un nuovo sistema robotico intelligente progettato per semplificare il processo di evasione degli ordini spostando i singoli prodotti prima dell’imballaggio. A differenza dei precedenti bracci robotici del gigante della vendita al dettaglio, come ‘Cardinal’ e ‘Robin’, Amazon afferma che il braccio Sparrow può identificare circa il 65% del suo inventario di prodotti senza l’assistenza umana.

Sparrow utilizza la visione artificiale e l’intelligenza artificiale (AI) per riconoscere e gestire milioni di articoli, semplificando il processo e risparmiando energia umana, poiché i dipendenti Amazon in tutto il mondo hanno raccolto, stivato o imballato circa 5 miliardi di pacchi, ovvero più di 13 milioni di pacchi per giorno, secondo l’azienda.

Amazon presenta il nuovo sistema robotico intelligente

‘La tecnologia robotica ci consente di lavorare in modo più intelligente, non più difficile, per operare in modo efficiente e sicuro’, ha affermato un portavoce di Amazon in un post sul blog che annunciava la notizia. ‘Sparrow assumerà compiti ripetitivi in ​​collaborazione con i nostri dipendenti, consentendo ai nostri dipendenti di concentrare il loro tempo e le loro energie su altre cose, migliorando anche la sicurezza’.

Secondo le fonti, il colosso della vendita al dettaglio ha un disperato bisogno di un intervento robotico. Secondo una ricerca interna trapelata segnalata per la prima volta da Vox (si apre in una nuova scheda), Amazon potrebbe esaurire i magazzinieri già nel 2024 se non cambia le sue pratiche di assunzione.

‘Se continuiamo normalmente, Amazon esaurirà l’offerta di manodopera disponibile nella rete statunitense entro il 2024’, secondo lo studio. Amazon ha scommesso a lungo sulla robotica; nel 2012 ha effettuato un grande investimento per migliorare la produttività della catena di approvvigionamento acquisendo Kiva, un’azienda di robotica la cui tecnologia è ancora ampiamente utilizzata dieci anni dopo.