Android 13 a prima vista potrebbe non sembrare un aggiornamento importante come lo è stato Android 12, ma ciò non toglie l’entusiasmo per l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Android. I dispositivi Asus sono tra i prossimi fortunati a ricevere la nuova versione del sistema operativo.

Molti dei principali produttori di smartphone hanno già delineato i programmi per il rilascio di Android 13, Asus è l’ultimo marchio a darsi da fare per aggiungere il nuovo sistema sui propri prodotti. Dopo aver testato la variante beta per alcuni mesi, Asus finalmente rilascerà l’aggiornamento stabile di Android 13 ai suoi nuovi flagship ROG e Zenfone a partire da dicembre dell’anno corrente.

In un paio di post su Twitter, Asus ha confermato che il suo piccolo Zenfone 9 sarà il primo ad avere Android 13. Sarà seguito dai telefoni della serie Zenfone 8 dell’anno precedente, che avranno un assaggio nel 2023. Come la serie Zenfone 8, anche i telefoni ROG incentrati sulla modalità gaming di Asus riceveranno l’ultima versione di Android l’anno prossimo. L’intera serie ROG Phone 6, inclusi 6, 6 Pro, 6D e 6D Ultimate, verrà aggiornata ad Android 13 nel primo trimestre del prossimo anno. I dispositivi ROG Phone 5 e 5s li seguiranno nel secondo trimestre.

Asus si unisce a tutte le altre aziende per implementare Android 13 nei suoi dispositivi

Anche i telefoni della serie ROG Phone 3 e Zenfone 7 molto più vecchi facevano parte della closed beta di Asus. Quindi, anche il loro aggiornamento al nuovo sistema operativo non dovrebbe tardare ad arrivare. Sebbene queste tempistiche non siano molto incoraggianti considerando che Samsung ha iniziato il suo lancio ufficiale di Android 13 il mese scorso, almeno Asus è ancora al passo con la concorrenza. Con questo aggiornamento dovresti aspettarti alcuni miglioramenti significativi, come le notifiche opt-in e le opzioni aggiuntive per le lingue (nelle app supportate). Ricordiamo che Asus di solito integra la sua ZenUI personalizzata con l’interfaccia Android di base.

Mancano ancora un paio di settimane all’aggiornamento di Android 13 per i flagship Asus Zenfone e ROG, quindi non lo vedrai subito sul tuo telefono. Anche quando l’aggiornamento verrà rilasciato a partire dal mese prossimo, probabilmente verrà implementato in più fasi, quindi potrebbe essere necessario pazientare per un po’.