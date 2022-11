Canone RAI e bollo, tasse folli: i trucchi per non pagarli mai

Sono davvero tantissime le persone che stanno trovando difficoltà in questo periodo, complici anche i tanti aumenti che stanno riguardando qualsiasi cosa. Ogni bene di prima necessità è arrivato ad avere un costo anche triplicato rispetto al passato, situazione che dunque sta aggravando tantissimo sulle spalle degli italiani. Proprio per questo motivo l’odio per quelle tasse definite inutili arriva ancor di più alle stelle, come nel caso del bollo auto e del canone Rai.

Nonostante non tutti gli italiani ne siano a conoscenza, ci sono dei metodi per evitare in ogni modo di essere sottoposti a queste tassazioni. Ovviamente bisogna avere degli status sociali o magari delle caratteristiche uniche, le quali porteranno quindi a non pagare né il canone né il bollo.

Canone Rai e bollo auto: ci sono dei modi per evitare quelle che sono definite le due tasse più antipatiche da tutti gli italiani

Per quanto concerne il canone Rai che è incluso all’interno della bolletta dell’elettricità, gli utenti potranno evitare di pagarlo solo con alcuni modi. Se non avete una televisione in casa siete automaticamente esonerati dal pagamento del canone, così come se il vostro reddito non raggiunge la soglia minima. Inoltre se avete 75 anni di età o oltre, sarete ugualmente esentati dal pagamento della celebre tassa.

Per quanto riguarda il bollo auto la situazione risulta leggermente più ingarbugliata essendo una tassa a discrezione regionale. Proprio per questo c’è l’esempio della Lombardia e del Piemonte che sono le uniche due regioni nelle quali acquistando un’auto elettrica potrete essere esentati dal bollo auto.