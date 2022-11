Turtle Beach ha presentato la nuova Fuel Dual Charging Station. Si tratta di uno stand per posizionare e ricaricare al tempo stesso gli accessori Xbox Series X|S. Grazie a questo supporto, sarà possibile riporre due Controller Wireless per la console Microsoft e le cuffie.

Grazie alla Fuel Dual Controller Charging Station, gli utenti potranno avere i propri accessori per console sempre a portata di mano. Inoltre, tutti gli accessori saranno sempre carichi in modo tale da concentrarsi solo sul divertimento. Una volta terminato di giocare, sarà possibile riporli nei rispettivi alloggiamenti per avere sempre tutto in ordine.

La soluzione realizzata da Turtle Beach un’alimentazione affidabile e pronta all’uso per i controller wireless di Xbox Series X|S. Utilizzando due batterie a ricarica rapida è possibile garantire oltre 22 ore di gioco ininterrotto.

Turtle Beach ha svelato un nuovo accessorio pensato per tutti i giocatori Xbox Series X|S per tenere sempre in ordine le proprie postazioni da gaming

La stazione di ricarica è pensata per contenere due controller wireless Xbox. La ricarica dei controller avviene attraverso la tecnologia drop-and-charge con punti di contatto affidabili. Il supporto per le cuffie, invece, non ricarica le cuffie ma può ospitare comodamente le Stealth 600 Gen 2 MAX o tutte le altre soluzioni create dal produttore.

Il debutto del Duel Dual Controller Charging Station è previsto per il 12 dicembre 2022. L’accessorio è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale e sarà acquistabile anche presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 34,99 euro.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “All’inizio di questa settimana siamo entrati in una nuova categoria di prodotti con la presentazione del nostro Fuel VR Charger e stiamo già aggiungendo un altro prodotto alla famiglia Fuel con la nostra Fuel Dual Controller Charging Station con licenza ufficiale Xbox”.

Il dirigente ha poi continuato: “Con i giocatori che si apprestano a sfidarsi all’ultimo Call of Duty e agli altri giochi in arrivo nelle vacanze natalizie, è sempre più importante mantenere tutta l’attrezzatura carica e pronta all’uso. Il Fuel Dual Charger alimenta i controller dei giocatori Xbox e aiuta a mantenere ordinata la loro area di gioco, diventando l’alloggiamento perfetto per due controller wireless e una cuffia”.