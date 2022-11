Google sta introducendo una serie di servizi su Ricerca, Maps e Google TV per aiutare i fan a tenere traccia della Coppa del Mondo 2022, che inizierà il 20 novembre. Per ricevere avvisi, Google consiglia di cercare la tua squadra preferita (nazionale di calcio) e quindi di toccare il simbolo della campana nell’angolo in alto a destra. Le partite avranno statistiche dettagliate, probabilità di vittoria e una cronologia per aiutarti a tenere traccia se non stai guardando dal vivo. Ci saranno anche ‘video riepilogativi giornalieri direttamente da FIFA+ e da emittenti ufficiali.

Come in precedenza, Android ti consente di appuntare i punteggi come pillola mobile per numerose partite. Ricerca Google fornirà anche un ‘gioco online multiplayer’ mentre le partite sono attive.

Google si prepara per i Mondiali di calcio

Persone provenienti da tutto il mondo si uniranno per aiutare la propria squadra a segnare il maggior numero di gol per vincere. Seleziona la tua rosa e collabora con altri fan per segnare il maggior numero di gol virtuali prima della conclusione del concorso. Allo stesso modo, la Ricerca Google ti consentirà di ‘classificare i giocatori in base a come ti aspetti che si comportino e vedere come quella valutazione si confronta con gli altri’.

Google Maps and Search consentirà alle aziende di aggiungere un contrassegno ‘Mostrando la Coppa del Mondo‘ alle proprie inserzioni (attraverso il proprio profilo). Gli utenti possono identificare le sedi locali cercando ‘Dove guardare la Coppa del Mondo vicino a me’. Infine, una riga della Coppa del Mondo 2022 verrà aggiunta alla scheda Per te di Google TV, che offre partite in diretta, momenti salienti e riepiloghi di FIFA+, ITV, Peacock, Telemundo, ViX e altre emittenti.