Oggi, la Disney ha pubblicato i dati per il quarto trimestre del suo anno fiscale 2022, indicando un totale di 164,2 milioni di membri Disney+ in tutto il mondo, con un aumento di 12 milioni rispetto ai 152,1 milioni del terzo trimestre. Si prevedeva che il principale servizio di streaming avrebbe raccolto solo 9,35 milioni di abbonati.

Disney+, Hulu ed ESPN+ hanno registrato un totale di 235,7 milioni di membri nel quarto trimestre, rispetto ai 221 milioni del terzo trimestre. La società ha superato la soglia dei 233,8 milioni. “Il 2022 è stato un anno forte per Disney, con alcune delle nostre migliori narrazioni finora… e un’eccezionale crescita degli abbonati ai nostri servizi diretti al consumatore, che ha aggiunto quasi 57 milioni di abbonamenti quest’anno per un totale di oltre 235 milioni”, ha scritto Bob Chapek, amministratore delegato di The Walt Disney Company, in una lettera agli azionisti.

Disney+ si prepara ad introdurre nuovi aggiornamenti

Nonostante abbia 223,09 milioni di clienti in tutto il mondo nel terzo trimestre, l’azienda ha superato per la seconda volta il concorrente Netflix. Lo scorso trimestre, la Disney ha ridotto la sua proiezione mondiale di abbonati Disney+ per il 2024 tra 215 e 245 milioni. L’obiettivo precedente variava da 230 milioni a 260 milioni. Tuttavia, la società non è stata all’altezza delle previsioni di vendita complessive, che avrebbero dovuto essere di $ 20,15 miliardi. Wall Street prevedeva che le vendite della Disney sarebbero aumentate del 15% su base annua a 21,3 miliardi di dollari. Il settore del direct-to-consumer ha subito una perdita di 1,5 miliardi di dollari.

Mentre l’azienda cerca nuovi flussi di reddito, la Disney ha aumentato le quote associative per i pacchetti Disney+, Hulu, Hulu Live TV e ESPN+. Disney+ debutterà anche con un’opzione meno costosa supportata dalla pubblicità l’8 dicembre, più di un mese dopo che Netflix ha lanciato il suo abbonamento senza pubblicità.

Disney+ ha dichiarato all’inizio di questo mese che sta sviluppando un negozio di abbigliamento esclusivo per gli utenti, che potrebbe essere un’altra fonte di denaro per l’azienda. Alcuni utenti Disney+ negli Stati Uniti possono ora acquistare articoli speciali e usufruire dell’accesso anticipato ai prodotti di Star Wars, Marvel, Disney Animation Studios e Pixar.