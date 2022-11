Esselunga avvicina gli utenti ai propri negozi con il lancio di una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta soluzione per godere di un risparmio decisamente importante, e la possibilità di avere tra le mani prodotti di ottimo livello.

Il volantino è sicuramente una delle migliori espressioni di ciò che gli utenti possono trovare al momento sul mercato, i prezzi sono bassi e convenienti, ed inoltre tutti hanno la possibilità di accedere agli sconti recandosi comodamente nei negozi fisici sul territorio, senza differenze relative alla regione di appartenenza.

Esselunga: grandissime offerte con prezzi mai visti

La campagna promozionale di Esselunga è stata completamente rinnovata, con il lancio di nuove ottime offerte speciali, e la possibilità di mettere le mani su prodotti complessivamente interessanti, al giusto prezzo finale. Tra i modelli d’elettronica che spiccano nel volantino troviamo sicuramente Oppo Band sport, un must per coloro che vogliono spendere poco e godere della compagnia di un wearable, il cui prezzo è comunque di 29,94 euro.

Per aiutarvi nelle pulizie di casa, ecco arrivare anche la scopa ricaricabile X-Pert di Rowenta, un prodotto senza filo con spazzola dotata di luci LED, acquistabile a 139 euro. Il volantino lo potete sfogliare direttamente online sul sito ufficiale, in modo da conoscere nel dettaglio i singoli prezzi, e con la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni acquisto. Ricordiamo, inoltre, che per lo sconto applicato su Oppo Band Sport sarà possibile fruirne solo se in possesso di una Carta Fidaty.