Clima dell'auto acceso: il freddo potrebbe farvi beccare una multa clamorosa

Sapevate che all’interno della vostra auto non siete assolutamente liberi di fare quello che vi pare? Una delle cose ad esempio sulle quali non potete decidere in autonomia e l’aria condizionata. L’utilizzo di quest’ultima potrebbe infatti andare a condizionare anche l’ambiente, con emissioni davvero pesanti magari durante una sosta o durante alcune attese ad esempio per aspettare qualcuno che scende dal proprio appartamento per entrare nella vostra auto.

Secondo quanto riportato anche dal codice della strada, le persone potrebbero ritrovarsi a beccare una multa anche a causa dell’aria condizionata all’interno dell’auto. L’articolo 157 del codice della strada infatti obbliga a spegnere l’aria condizionata nel momento in cui la vettura risulterà ferma o in sosta. È infatti vietato severamente lasciare il motore acceso solo per far funzionare l’aria condizionata. Bisogna infatti spegnere l’automobile e anche l’aria condizionata, anche se le condizioni esterne non sono ideali per quello che è in quel momento ciò di cui si ha bisogno.

Multa per l’aria condizionata accesa: ecco quanto può costare la sanzione per gli automobilisti

La norma del codice della strada citata qualche riga più in alto, racchiude ciò che fu deciso già nel 2007, ma con alcuni aspetti che sono stati aggiornati nel corso degli anni, per ultimo il mese di aprile di questo 2022.

Oggi l’importo della multa per l’aria condizionata accesa all’interno dell’auto, nel momento in cui il veicolo è fermo o in sosta, va da 223 € fino a 444 €. Bisogna quindi stare molto attenti e non pensare di passarla liscia, visto che potreste essere beccati in qualsiasi momento.