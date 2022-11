Luna Piena in Toro: occhi puntati al cielo per lo spettacolo di Novembre

Signore e Signori, oggi, 8 Novembre del 2022 assisteremo ad un vero e proprio evento astronomico. Occhi puntati al cielo, perché finalmente si paleserà la Luna Piena in Toro. Qual è la sua particolarità? Ecco tutti i dettagli sull’avvenimento.

Luna Piena in Toro: cosa succederà in questi giorni?

Non solo potremo godere della bellezza della Luna piena, ma nello stesso momento i nostri occhi vedranno anche l’eclissi lunare. Risultato? La famosa sfera luminosa brillerà ancor più del solito e sarà super intensa. Astrologicamente parlando invece i nati sotto il segno del Toro andranno incontro all’esplosione del desiderio, dei bisogni più istintivi. Nell’oroscopo è indicato come segno di terra, appassionato di tutti i piaceri della vita e della spensieratezza. Dunque ama il cibo ma anche il dolce far niente.

Quanto agli altri segni, non preoccupiamoci se ci capiterà di sentirci lunatici, abbattuti, o irrequieti. Né tantomeno se verremo divorati dall’ansia di sistemare i beni. D’altronde, dove la Luna piena fa scoppiare le emozioni, il Toro contribuisce al loro ampliamento. Quindi, come comportarsi in questo periodo? Approfittiamone per analizzare la nostra vita e dedichiamoci interamente ad hobby, passioni, desideri. Quindi mangiamo sano, alleniamoci, balliamo, cantiamo, ridiamo, giochiamo e facciamo tutto ciò che più ci fa stare bene.

Stando a quanto detto dalle antiche conoscenze naturaliste, tale plenilunio è noto anche come Luna Piena del Castoro. Il nome deriva dai nativi americani, che mettevano le trappole per i castori per ricavarne pellicce da utilizzare durante l’inverno.

Siete curiosi di sapere quali sono gli effetti che la Luna Piena del Toro ha sui segni zodiacali? Rimanete sintonizzati!