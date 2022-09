Oroscopo e tecnologia: i segni zodiacali che non sanno vivere senza utilizzarla

Oroscopo e tecnologia cosa hanno in comune? Molto più di quello che pensiate. Probabilmente non avete mai notato che molti segni zodiacali sono più propensi all’uso di smartphone, pc e tv rispetto ad altri. Se siete patiti degli astri vi consigliamo di continuare a leggere ciò che abbiamo da dirvi.

Oroscopo e tecnologia: i segni sul podio

Ariete

Affinità con la tecnologia: zero su 100. Non hai pazienza di stare dietro ai tempi dello smartphone o del pc, difatti li utilizzi solo in caso di necessità per fare qualche chiamata, mandare un messaggio o ascoltare la musica. Preferisci mille volte la realtà di una volta rispetto a quella aumentata.

Toro

Odi la fretta così come odi lo sviluppo precoce della tecnologia. Tuttavia in inverno non ti fai mai mancare la copertina che si scalda da sola. La verità è che capisci molto poco di tecnologia, al massimo sai utilizzare la lavastoviglie.

Gemelli

Per te la tecnologia è vita. Hai lo smartphone in sincro con orologio, tv e tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Sei sempre aggiornato sulle ultime invenzioni, vivi di social-network e il wi-fi è fondamentale ovunque tu sia.

Cancro

Come puoi amare la tecnologia se sei la tipica persona che vive di lettere scritte a mano? Sei fatta di emozioni che non si possono vivere su un telefono e di abbracci concreti lontani da tutto ciò che c’è di materiale.

Leone

Da bravo egocentrico, compreresti l’ultimo modello di smartphone in commercio (ovviamente di un colore appariscente e non convenzionale) soltanto per il gusto di mostrarlo al mondo. La tecnologia non è indispensabile, meglio impiegare il tempo parlando delle proprie capacità.

Vergine

Ti piace scoprire tutto ciò che riguarda le nuove invenzioni, in quanto tendi ad essere in natura curioso e critico. Trovi sempre il pelo nell’uovo e spesso entri in competizione anche con la tecnologia.

Bilancia

Comprare un nuovo pc, un nuovo smartphone o un nuovo elettrodomestico può essere per te un’ardua impresa poiché non ti accontenti molto facilmente.

Scorpione

La tecnologia per te è un’invasione della privacy. Non ami i social network ma impazzisci per una buona macchinetta dotata di comando vocale.

Sagittario

Ti capita spesso di ostentare le competenze che in realtà non hai, ma non lo fai con cattiveria ovviamente. Cadi nelle trappole degli spot pubblicitari e alle parole di venditori furbi e fraudolenti.

Capricorno

Sei tecnologico solo quando si parla di lavoro. Preferisci affidarti alle tue competenze e al tuo continuo impegno. Sei piuttosto diffidente nei confronti delle nuove invenzioni.

Aquario

Il tuo pianeta (Urano) è il maestro della tecnologia, non puoi che amarla in ogni sua forma! Sei circondato da questa, soprattutto se basata su energie rinnovabili.

Pesci

La tecnologia ti complica l’esistenza. Sei una frana e non sai neppure come accendere la tv. E pensare che Einstein aveva il tuo stesso segno!