Telegram è innegabilmente una delle app di messaggistica istantanea crittografata più popolari, il che non è un risultato da poco vista la concorrenza. Sebbene l’app sia disponibile gratuitamente sin dal suo inizio, l’azienda ha lanciato un’opzione di abbonamento premium a giugno di quest’anno. Telegram era preoccupato per le nuove funzionalità rilasciate in tempo in precedenza e Telegram Premium mantiene quel ritmo risparmiando le migliori funzionalità per i suoi clienti. In linea con questa tradizione, Telegram ha rilasciato un altro aggiornamento con alcune utili nuove funzionalità per i suoi membri gratuiti e Premium.

Telegram fornirà presto trascrizioni di messaggi video agli abbonati Premium. In precedenza confinata ai messaggi audio, questa capacità ora si sta effettivamente estendendo per includere anche i film. È una funzione utile da avere, soprattutto se ti trovi in ​​uno scenario in cui non puoi prestare molta attenzione a ciò che ti viene dato. Esistono metodi gratuiti per acquisire trascrizioni per qualsiasi cosa tu faccia sul tuo telefono, ma Premium fornisce qui uno strumento utile, pratico e adatto allo scopo.

Telegram, il nuovo aggiornamento è disponibile per iOS e Android

Poiché si tratta di una conversazione individuale all’interno del gruppo, il soggetto può utilizzare tutte le funzionalità di chat fondamentali, come messaggi bloccati, bot, media condivisi, sondaggi e così via. Questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti, compresi quelli che utilizzano la versione gratuita del programma.

Gli sviluppatori stanno anche studiando i ‘nomi utente collezionabili’, che consentirebbero agli utenti di fornire nomi univoci ai loro account e conversazioni. Si dice che la rete blockchain TON protegga questi nomi utente collezionabili. I nomi utente Vanity sono costantemente richiesti, in particolare tra le organizzazioni più piccole.

Ci saranno anche nuovi pacchetti emoji disponibili pochi giorni dopo Halloween, inclusi 12 nuovi pacchetti prodotti dal team di progettazione di Telegram. Quando la funzionalità è abilitata in Impostazioni chat, gli utenti Android possono ora prevedere un ridimensionamento del testo coerente. Il ridimensionamento del testo ora funziona in tutte le posizioni, comprese le intestazioni delle risposte e le anteprime.

Infine, Telegram riceverà alcune piccole modifiche al design, inclusi segnaposto animati in attesa del caricamento dei messaggi e una nuova animazione quando scorri verso sinistra per rispondere all’interno di una conversazione.