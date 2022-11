I produttori di Patreon ora possono pubblicare immediatamente i film sul sito. Patreon Video sarà disponibile per i creatori qualificati sui livelli Pro e Premium di Patreon dopo un anno di clamore. Il CPO di Patreon Julian Gutman ha detto a TechCrunch: “Siamo semplicemente così entusiasti di vedere cosa fanno gli artisti”. “Credo che li libererà per sviluppare il tipo di cose che vogliono fare piuttosto che ciò che richiede l’algoritmo”.

In precedenza, i produttori inviavano URL Vimeo o YouTube non elencati ai loro membri paganti, che potevano facilmente essere trapelati e raggiungere un pubblico inaspettato. Tuttavia, Patreon Video consentirà agli artisti un maggiore controllo sul loro materiale, fornendo anche agli spettatori un’esperienza utente più fluida. Il prodotto ha uno strumento promozionale integrato che consente agli artisti di scegliere una parte del film da rendere pubblica in anteprima: gli spettatori devono abbonarsi per guardare il resto.

Patreon si prepara all’aggiornamento

“Sappiamo che gli artisti preferiscono comunicare il loro Patreon fornendo valore ai loro follower piuttosto che semplicemente dire: ‘Ehi, sono su Patreon'”, ha detto Gutman. “Di conseguenza, siamo piuttosto entusiasti di questa funzione di anteprima. Abbiamo visto i creatori utilizzarla abbastanza bene per creare i loro abbonamenti durante il test e siamo davvero lieti di lanciarla”.

I caricamenti dei creatori possono essere di qualsiasi lunghezza e, a differenza di molte altre piattaforme, non ci saranno pubblicità (Patreon, in generale, non ha pubblicità poiché è finanziata dagli abbonati). Avranno anche accesso a statistiche come visualizzazioni totali e tempo medio di visualizzazione, nonché informazioni su quante persone vedono le anteprime senza paywall.

I creatori di Patreon sui piani Pro e Premium potranno inviare 500 ore di materiale gratuitamente per il momento. Tuttavia, Gutman ha detto a TechCrunch che Patreon intende renderlo un’opzione a pagamento entro il 2024. Il piano tariffario non è stato ancora determinato dall’azienda.