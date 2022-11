TIM ha utilizzato tutte le sue conoscenze nel campo della telefonia per mettere a soqquadro l’attuale scena della telefonia mobile. Tutti i gestori che prima magari non avevano troppa voce in capitolo, ora stanno riuscendo a dominare e per questo il celebre provider italiano ha deciso di intromettersi per rimettere in piedi le vecchie gerarchie.

TIM presenta tre offerte clamorose che vanno dai giovani di 25 anni a tutti i tipi di utenti, ci sono tanti giga

La prima offerta che non può mai mancare all’interno della scuderia di TIM è la YOUNG, soluzione che viene destinata a tutte quelle persone al di sotto dei 25 anni. All’interno dell’offerta c’è davvero tutto con il 5G offerto in maniera gratuita. Gli utenti per soli 9,99 € al mese per sempre potranno infatti beneficiare di una connessione dati con 100 giga ogni mese oltre ad avere minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti.

Seguono poi le altre due offerte, le quali prendono rispettivamente il nome di TIM Wonder FIVE e Wonder SIX. Queste due soluzioni sono molto simili tra loro, tranne per il prezzo. La prima costa infatti 7,99 € al mese offrendo 70 giga per la navigazione sul web ogni mese, mentre la seconda a un prezzo di 9,99 € al mese visto che offre 100 giga.

Entrambe hanno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, così come il costo di attivazione gratuito. La prima offerta è destinata a tutti gli utenti che provengono da gestori come Poste Mobile, Tiscali e altri MVNO, mentre la seconda offerta sarà invece per chi viene anche da Iliad.