TIM accorcia le distanze nei confronti degli ultimi operatori virtuali, o anche di Iliad, con il lancio di una serie di offerte che vogliono catturare l’attenzione e l’interesse dei consumatori, promettendo in cambio un risparmio che altrimenti non ci sarebbe mai stato.

Le promozioni di cui vi parleremo nel nostro articolo sono da considerarsi disponibili solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che per richiedere le sarà strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei punti vendita, ed approfittare così del cambio operatore. Proprio quest’ultimo passaggio è fondamentale, poiché il cliente dovrà abbandonare la vecchia azienda e virare su TIM, senza poter attivare la promo su nuova numerazione.

TIM è fuori di sé: tutte le nuove offerte sono da pazzi

Con TIM la spesa è davvero ridotta ai minimi termini, sono disponibili offerte molto speciali che riducono il contributo finale che gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti costretti a versare in fase d’acquisto.

La promo sicuramente più interessante resta la Wonder Six, una delle migliori in circolazione in quanto dotata di 100 giga di traffico datai al mese, anche con navigazione in 5G, affiancata da 1000SMS da poter utilizzare verso tutti, senza dimenticarsi di illimitati minuti da spendere verso un qualsiasi operatore telefonico. Tutto questo è possibile dietro il pagamento di soli 9,99 euro al mese.

Dall’altro lato troviamo invece la Wonder Five, la promo da 7,99 euro al mese, che promette 1000 SMS, illimitati minuti, ma anche 70 giga di navigazione in 5G.