Stimare le condizioni metereologiche è sempre stata una scienza molto difficile e non del tutto esatta. La sfida delle previsioni, infatti, è estremamente complessa poiché coinvolge una serie di fattori scientifici ma anche ambientali e tecnologici.

Le previsioni meteo sono davvero molto variabili, poiché le condizioni atmosferiche stesse sono variabili, quindi anche con i migliori strumenti tecnologici ci sarà sempre una percentuale di incertezza.

Molti fenomeni atmosferici sono davvero difficili da prevedere e il cambiamento climatico sta rendendo il tutto ancora più difficile.

Capita spessissimo, effettivamente, di consultare il meteo per una determinata giornata fuori e dopo qualche ora rendersi conto che la previsione era sbagliata.

Negli ultimi tempi, in ogni modo, con il progresso tecnologico effettuato con intelligenza artificiale, supercomputer e modelli di simulazione atmosferica, le piattaforme meteo hanno raggiunto una buona percentuale di previsioni giuste.

Ma se noi volessimo puntare sul massimo della precisione, le analisi ci dicono che esiste un’app per il meteo più precisa delle altre.

Weather di Microsoft Start è l’app Meteo più precisa

Il 2024 segna il secondo anno in cui ForecastWatch, un servizio che si occupa proprio di supervisionare l’l’affidabilità delle previsioni metereologiche, individua in Weather di Microsoft Start la piattaforma di previsioni metereologiche più accurata al mondo.

Non solo Weather è lo strumento più accurato per visionare le condizioni atmosferiche che ci saranno durante la giornata ma è superiore alla seconda in classifica di quattro punti.

La classifica è stata stilata basandosi su 13 parametri durante il periodo che copre l’intero 2023. Il motivo per cui Weather è così accurato è sicuramente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e degli avvisi e approfondimenti che riesce a inviare sulla barra delle applicazioni.

Per quanto riguarda la classifica, il secondo posto è invece occupato da The Weather Channel, il terzo da Foreca e da Vaisala e il quarto da AccuWeather.

Per visionare, quindi, le previsioni meteo più accurate del web non ti resta che aggiornare il tuo computer a Windows 11 e goderti Weather di Microsoft Start.