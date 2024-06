Negli ultimi giorni, un curioso fenomeno sembra aver preso di mira gli smartphone Pixel di Google: pare che l’icona dell’app Meteo stia misteriosamente scomparendo dalle homescreen degli utenti, e non sembra essere più riaggiungibile. Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, e il numero di utenti coinvolti rimane un mistero.

L’app Meteo di Google e i Pixel

Questa stranezza solleva interrogativi sul funzionamento dell’app Meteo su Android e sugli smartphone Pixel, che si rivela essere un argomento più complesso di quanto possa sembrare. Come noto, la gestione delle funzioni meteorologiche è una delle specialità di Google, e la situazione è resa più intricata dal fatto che storicamente il meteo non è un’app separata, ma è integrato nell’app principale di Google, insieme al motore di ricerca e all’Assistente.

Gli utenti Pixel hanno assistito lo scorso anno a un restyling dell’app Meteo, con nuove funzionalità basate su algoritmi avanzati di machine learning e un design rinnovato. Inoltre, Google aveva lasciato intendere l’intenzione di renderla un’app a sé stante. Anche se sono emersi riferimenti a un’app Meteo separata nel Play Store, sembra che sia più una sorta di “dummy” utilizzato per integrare le previsioni meteo con l’app Orologio, mentre il cuore dell’esperienza rimane ancorato all’app Google.

Anche se l’app Meteo è stata resa disponibile su altri dispositivi non Pixel, l’integrazione con l’app Orologio rimane un’esclusiva dei Pixel. Recentemente, sono comparse sulle homescreen dei Pixel delle icone per accedere rapidamente al meteo, probabilmente tramite un aggiornamento lato server. Ma, secondo le segnalazioni degli utenti, queste icone sembrano essere svanite nel nulla.

Una misteriosa scomparsa

Nonostante questa anomalia, esistono comunque altri modi per accedere alle previsioni meteorologiche, come tramite l’app Orologio o il widget Riepilogo. Resta da vedere se Google fornirà chiarimenti in merito a questa strana scomparsa dell’icona Meteo dalle homescreen dei Pixel.