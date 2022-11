Esselunga spaventa gli altri rivenditori di elettronica con il lancio di una campagna promozionale che riesce a convogliare all’interno di un’unica promozione, il meglio del meglio, ovvero prezzi economici e dal risparmio assicurato.

L’idea di spendere poco è lodevole, basti pensare infatti che per accedere alle ottime promozioni basterà recarsi in negozio, per comprendere appieno quali sono le qualità della campagna. Inoltre, lo sottolineiamo, il rapporto qualità/prezzo è più che importante su un numero impressionante di offerte speciali.

Esselunga: offerte da non credere, i prezzi sono ai minimi

Ancora poco tempo a disposizione per approfittare da Esselunga di uno degli sconti più pazzi di sempre, fino al 9 novembre è infatti possibile pensare di acquistare le Apple Airpods di terza generazione, pagandole veramente pochissimo, basteranno 165 euro.

Al netto della Airpods Pro, le cuffiette in questione sono ritenute da molti le migliori in circolazione, poiché garantiscono l’accesso all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, un driver ad alta escursione di qualità sopraffine, con la resistenza all’acqua, grazie alla certificazione IPX4, ed una batteria che generalmente permette di raggiungere anche 6 ore di utilizzo continuativo.

Le scorte, dati alla mano, potrebbero essere fortemente limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima del previsto. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, velocizzate l’acquisto dei prodotti, recandovi il prima possibile in negozio, in modo da essere sicuri di spendere poco o niente e non restare tagliati fuori.