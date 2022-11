Incredibili nuove offerte vi aspettano in questi giorni da Unieuro, i prezzi del volantino sono molto più bassi del normale, e garantiscono al consumatore finale un risparmio che aiuterà a spendere pochissimo anche sui più importanti smartphone in commercio.

L’acquisto dei prodotti può essere completato, come al solito del resto, in ogni negozio in Italia, in quanto al giorno d’oggi non sono previsti vincoli particolari che spingano i consumatori a recarsi precisamente in specifici negozi. In parallelo, ricordiamo la piena disponibilità sul sito ufficiale, con spedizione garantita gratis per tutti.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, sono per tutti gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro shock: tutte le offerte con tantissimi sconti

Un risparmio incredibile vi attende in questi giorni da Unieuro, i prezzi del volantino sono decisamente tra i più bassi che abbiamo mai visto, e promettono la possibilità di accedere anche ai top di gamma del momento, senza spendere poi così tanto. Il migliore modello in promozione non può che essere il Samsung Galaxy S22, oggi acquistabile da Unieuro ad una cifra ridottissima, pari a soli 749 euro (la variante in vendita è da 128GB).

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economico, l’occhio cade irrimediabilmente su Galaxy A33, disponibile a 289 euro, oppure anche Galaxy A13, il cui prezzo finale non supera i 199 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Unieuro, se volete conoscere il volantino da vicino non vi resta che aprire sin da subito il sito ufficiale, dove trovare i prezzi più bassi del momento.